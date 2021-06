Verbania: un video tedesco svela l’uso frequente dei forchettoni sui cavi della funivia

(PRIMAPRESS) - VERBANIA - La tragedia della funivia del Mottarone continua a rivelare dettagli inquietanti circa l’impiego frequente dei cosiddetti "forchettoni", il blocco dei freni di sicurezza che avrebbero impedito anche durante la tragica giornata del 23 maggio di entrare in funzione. Ora è un video di un cineoperatore tedesco a mostrare che quei forchettoni vanivano utilizzati spesso anche in anni precedenti. Il loro uso potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e, quindi, la rottura all'altezza dell'attacco del carrello. E' una delle numerose ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Verbania che devono fare luce sulle cause dell'incidente che il 23 maggio è costato la vita a 14 persone. - (PRIMAPRESS)