Verbania: ricerche ancora in corso per trovare Andrea Capponcelli (29) allontanatosi da mercoledì per un trekking

(PRIMAPRESS) - VERBANO (PIEMONTE) - Continuano le ricerche del 29enne scomparso Andrea Capponcelli. Del giovane non si hanno più notizie da mercoledì quando si era allontanato per un trekking nell'area di Ghiffa nell'Alto Verbano. Le operazioni sono iniziate ieri dopo la denuncia della famiglia alla Questura di Verbania. Alle ricerche partecipano il Soccorso alpino civile, la Guardia di Finanza, la Protezione civile e i Carabinieri forestali. Il 29enne non è nuovo ad allontanarsi da casa per fare lunghe pas- seggiate. Anche 2 settimane fa aveva tardato a rientrare da un'escursione facendo preoccupare la famiglia. - (PRIMAPRESS)