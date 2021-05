Verbania: chiesto dal procuratore Bossi la conferma degli arresti per i gestori della funivia. Domani davanti al Gip

(PRIMAPRESS) - VERBANIA - La procura di Verbania ha chiesto la convalida dell'arresto per i tre fermati accusati della strage della funivia del Mottarone, che ha provocato 14 vittime. Potrebbero inquinare le prove,reiterare il reato mettendo in pericolo la sicurezza pubblica e cercare di fuggire, secondo l'accusa. L'udienza davanti al gip è fissata per domani. Il legale di Tadini,il responsabile del servizio della funivia, dice che il suo assistito è pronto ad ammettere di aver disattivato il sistema frenante,ma non immaginava potesse rompersi il cavo - (PRIMAPRESS)