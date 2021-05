Verbali "Amara": il procuratore Greco questa sera a Roma ha depositato una relazione nelle mani di Prestipino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il capo dei Pm di Milano Greco "non ci fu inerzia nelle indagini sul caso dell'avvocato Amara sollevato dal Pm Storari . E' quanto ribadito da Francesco Greco nell'incontro tenuto a Piazzale Clodio con il procuratore capo di Roma Prestipino al quale ha presentato una relazione sui fatti. Presenti all'incontro anche i pm che si occupano dell'inchiesta sull'impiegata del Csm, indagata per calunnia, per aver diffuso verbali secretati di interrogatori resi ai pm di Milano dall'avvocato Amara. Greco ha presentato al procuratore generale milanese una relazione sul caso della presunta loggia Ungheria. Per Greco non ci fu inerzia nelle indagini,come invece sostenuto dal pm Storari che li consegnò al consigliere Csm, Davigo. Domani 8 maggio, invece, sarà ascoltato Storari. - (PRIMAPRESS)