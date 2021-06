Venezuela: sciopero della fame dei detenuti di Miranda lascati nelle celle senza processo

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - Un gruppo di 80 detenuti nello stato centrale di Miranda ha dato corso ad una settimana di sciopero della fame per chiedere attenzione giudiziaria. A denunciare la condizione dei progionieri è stata l'ONG Una Ventana a la Libertad (UVL). I detenuti vengono lasciati nelle celle della polizia municipale di Plaza (Miranda) senza poter vedere in tempi brevi l'avvio del processo. Lo sciopero delle "bocche chiuse" è iniziato "per chiedere l'attenzione della magistratura per essere trasferiti nelle carceri e denunciare il ritardo procedurale", precisa l'UVL in una nota. - (PRIMAPRESS)