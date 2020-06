Venezuela: il leader dell'opposizione Guaidò sarebbe ospitato nell'ambasciata francese di Caracas

(PRIMAPRESS) - CARACAS - Secondo fonti vicine al presidente venezuelano Maduro, il leader dell’opposizione Guaidò, si troverebbe nell'ambasciata francese a Caracas. La notizia sarebbe poi stata confermata dal ministro degli Esteri venezuelano, Arreaza. Tre giorni fa il presidente Maduro aveva fatto intendere che Guaidò si era rifugiato in una rappresentanza diplomatica. "Non possiamo entrare nelle ambasciate di Paesi stranieri come quelle di Francia o di Spagna, per far sì che la giustizia se li porti via con la forza", ha detto Arreaza parlando anche di Lopez, l'altro leader dell’opposizione. - (PRIMAPRESS)