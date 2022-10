Venezia: un catamarano turistico finisce contro l'Amerigo Vespucci ormeggiato a San Biasio

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Per il comandante del catamarano turistico che è andato a sbattere contro la nave della Marina Militare Amerigo Vepucci, ormeggiata a riva San Biasio nel bacino San Marco di Venezia, potrebbe scattare anche una denuncia per danneggiamento al patrimonio di Stato. Nella notte il catamarano che porta turisti in giro per la laguna, per un errore di manovra ha virato troppo a ridosso dello storico veliero finendo ad impattare, con il suo albero di 20 metri, il bompresso della nave scuola. Per il Vespucci non c'è stato nessun danno di rilievo ma potrebbe aprirsi un fascicolo per danneggiamento ad un bene storico dello Stato. - (PRIMAPRESS)