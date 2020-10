(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Torna in funzione il Mose a distanza da qualche settimana dal suo primo appuntamento con l’acqua alta a Venezia. La prima prova, per contenere l’acqua alta che invade le calli veneziane era stata superata bene il 3 ottobre scorso. Le paratoie sono state sollevate e la marea si è fermata. In laguna è vietata la navigazione. - (PRIMAPRESS)