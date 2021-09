Venezia: per la Regata Storica un tifo da stadio lungo Canal Grande

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Regata Storica sul Canal Grande, con le competizioni due diversi tipi di imbarcazioni che ha visto gareggiare, quest'anno, per la prima volta, uomini e donne a parità di premi (fino all'anno scorso quelli delle competizioni maschili erano più elevati).

Un pubblico da stadio ai lati del Canal Grande per quello che è più di un evento sportivo per Venezia.

Tra una gara e l'altra non sono mancate le emozioni del corteo acqueo, che in più occasioni ha omaggiato il pubblico presente in 'Machina', il palco di prestigio allestito per l'occasione a Cà Foscari, con l'alzaremo in omaggio alle autorità. Ad aggiudicarsi il primo posto nei "Gondolini a due remi" è stato l'equipaggio Arancio | Vignotto Rudi – Vignotto Mattia: 30.31.41; nella divisione "Donne su mascarete a due remi", sul podio più alto sono salit Canarin | Ardit Romina – Mao Anna | 35.31.24 e per le "Caorline a sei remi" hanno vinto Rosa | FONGHER GIANLUIGI - VIANELLO GIANLUCA - CECILIATI MAURO