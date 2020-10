Venezia: esplosione di contagi in 24 ore. Con 1.422 positivi doppia la peggiore giornata della precedente ondata

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - In una sola giornata i casi di contagio da coronavirus in Veneto accertati, sono 1.422, il doppio rispetto ai dati peggiori dell'ondata precedente. Lo si apprende dal bollettino della Regione. L'aumento soprattuto nella provincia di Venezia, ma quella di Verona resta quella con il maggior numero di contagi in termini assoluti. Il totale dei casi passa così da 36.843 a 38.265. Gli attualmente positivi sono 11.433. Le persone che hanno perso la vita 14, il che porta il numero regionale complessivo a quota 2.282. - (PRIMAPRESS)