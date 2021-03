Venezia celebra il suo compleanno: 1600 anni appena compiuti. Questa sera la dedica del TG2

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Buon compleanno Venezia. Oggi la città lagunare celebra i suoi 1600 anni di nascita. Anche se c'è ancora molto dibattito tra gli studiosi sul vero anno d'inizio della sua fondazione. La tradizione ormai ha cristallizzato la data del 25 marzo 421 come giorno ufficiale della fondazione, affidandosi a quanto scritto nel Chronicon Altinate dell'XI secolo, una raccolta di documenti e leggende sull'emergere della città storica e sull'origine dei veneziani. Non si tratta di una cronaca e non ha un valore storiografico assoluto, ma è comunque la fonte sulla base della quale si è deciso di fissare convenzionalmente una data di riferimento. Quella data che oggi ci permette di festeggiare i 1600 anni della città delle calli.

Oggi alle 16, il Patriarcato di Venezia ricorda la fondazione della Città e per questo da ogni parte della città si sentiranno suonare le campane di tutte le chiese. Alle 18.30 è invece la Rai a tributare un omaggio mandando in onda su Rai2 con immagini e musica.





