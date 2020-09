Venezia: alla Biennale del Cinema nasce un think thank per promuovere la produzione cinematografica

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Presidente della sezione Distributori Anica, Luigi Lonigro a margine di un incontro durante la 77 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha fatto il punto sul momento vissuto dal settore : " La distribuzione cinematografica sta vivendo un momento di intensi cambiamenti che necessitano di attenzione e di riflessione. In tal senso - prosegue - ho suggerito al presidente Francesco Rutelli l'opportunità e necessità di istituire una commissione di studio, innovazione e promozione del ruolo della distribuzione cinematografica”. La creazione di un think tank di professionisti che Rutelli avrebbe condiviso, individuando per il coordinamento, Andrea Romeo, un giovane associato che rappresenta da anni in Anica una realtà indipendente (I Wonder Pictures).

La Commissione di studio, innovazione e promozione del ruolo della distribuzione cinematografica - conclude -potrà essere uno strumento agile ed efficace per aiutare Anica e noi distributori a recuperare e promuovere l'importanza del nostro lavoro per il quale dobbiamo e vogliamo essere fieri" - (PRIMAPRESS)