Venezia: acqua alta da record in agosto nella città lagunare con 104 cm. di marea. Non accadeva dal 1995

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Nella città lagunare l’acqua alta è arrivata nella notte. La marea ha toccato 104 cm, un dato che ad agosto non si verificava dal 1995. Come da previsione,ieri sera,la perturbazione che ha investito l'area lagunare ha fatto registrare valori importanti per la marea: 94 cm a Punta Salute e 104 cm in mare alle dighe, dove il livello è rimasto attorno ai 100 cm per più di un'ora. Anche i 94 cm di Punta Salute sono una una rarità: è il quarto valore dal 1872 registrato nel mese di agosto. - (PRIMAPRESS)