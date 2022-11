Vela: sfiorata la tragedia alla Route du Rhum a bordo del monoscafo di Fabrice Amedeo per un incendio

(PRIMAPRESS) - LISBONA - La Route du Rhum, la regata velica oceanica senza scalo, dalla Martinica a Guadalupe ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per un incendio scoppiato a bordo del monoscafo di Fabrice Amedeo, un Imoca 60 Nexans – Art et Fenêtres.

Amedeo si era ritirato dalla regata circa 24 ore prima e stava tornando verso il Portogallo, dopo avere accusato un plausibile problema elettrico che aveva già causato un primo principio d’incendio, domato dallo skipper. Era stato il campanello d’allarme che aveva consigliato al velista di ritirarsi dalla regata ma nessuno poteva immaginare il seguito. Un’esplosione, poi fiamme all’interno della barca: “Ho visto la morte con gli occhi” dichiarerà lo skipper una volta tratto in salvo da un cargo. Fabrice Amedeo ha provato ad attivare gli estintori ma la situazione si è deteriorata molto velocemente. - (PRIMAPRESS)