Vaticano: prima uscita del Papa per l'udienza con i fedeli dopo l'intervento

CITTÀ DEL VATICANO - Ad un mese dall'intervento, Papa Francesco torna tra i fedeli per l'udienza nell'Aula Paolo VI. Un po' dimagrito,la voce debole, è stato accolto dai fedeli con un applauso.Ha risposto con un sorriso e il pollice in su. "La fede in Gesù non è merce da contrattare, non si scende a compromessi". La "parola chiave" del Vangelo è "libertà", ha detto il Pontefice. Lancia un appello alla comunità internazionale per il Libano,a un anno dall'esplosione porto di Beirut, chiedendo "gesti concreti, non soltanto parole".