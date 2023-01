Vaticano, Papa: “Battesimo ci fa rinascere alla vita Cristiana”. Oggi il rito del sacramento a 13 neonati

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco ha celebrato la Messa per il Battesimo del Signore nella Cappella Sistina in Vaticano, durante la quale ha celebrato il Rito del Battesimo dei Bambini, amministrando il sacramento a 13 neonati. "Adesso sono silenziosi, ma magari fra poco qualcuno darà il'la'e allora tutti inizieranno a farsi sentire: i bambini sono sinfonici",ha detto il Papa nell' omelia."E'una giornata buona, non dimentichiamo quando siamo stati battezzati. E'come un compleanno perché il Battesimo ci fa rinascere alla vita cristiana" - (PRIMAPRESS)