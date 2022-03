Vaticano: oggi una giornata di digiuno di Papa Francesco per la pace in Ucraina

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi Papa Francesco osserverà una giornata di digiuno per pace in Ucraina. "2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, Giornata di preghiera e digiuno per la pace in #Ucraina.#PreghiamoInsieme". Così il Papa in un tweet dall'account Pontifex, scritto anche in inglese,russo,ucraino. Col post,una sua foto davanti a un'ico- na e la preghiera al "Dio di pace": "Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: mai più guerra; con la guerra tutto è distrutto Infondi il coraggio di costruire la pa- ce.Tieni accesa la speranza per compie- re con paziente perseveranza scelte di dialogo e conciliazione. Vinca la pace" - (PRIMAPRESS)