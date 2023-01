Vaticano: oggi l’udienza del Papa con Giorgia Meloni. Ieri l’incontro con gli Ambasciatori della Santa Sede

(PRIMAPRESS) - VATICANO - Oggi 10 gennaio, Papa Francesco incontra in udienza privata la premier Giorgia Meloni (ore 10) prima dell'Angelus dalla Santa Casa di Loreto. Il Pontefice ha iniziato il ciclo di udienze del 2023. Ieri aveva incontrato gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede., il Pontefice ha ricordato che "è in corso la terza guerra mondiale di un mondo globalizzato, dove i conflitti interessano direttamente solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti". "L’esempio più vicino e recente è proprio la guerra in Ucraina, con il suo strascico di morte e distruzione; con gli attacchi alle infrastrutture civili che portano le persone a perdere la vita non solo a causa degli ordigni e delle violenze, ma anche di fame e di freddo. Al riguardo, la Costituzione conciliare Gaudium et spes, - ricorda Francesco- afferma che ‘ogni atto di guerra, che mira indiscriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e va condannato con fermezza e senza esitazione’". Tra gli accreditati figurava anche il Dr. Seyed Taha Hashemi Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran. - (PRIMAPRESS)