Vaticano: la giornata ‘normale’ di Papa Francesco nel suo 86º compleanno

CITTÀ DEL VATICANO - Se non fosse stato per le centinaia di auguri pervenuti da tutto il mondo ma a cominciare da quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quella di oggi sarebbe stata una delle tante giornate di lavoro di Papa Francesco che oggi ha compiuto 86 anni. La sua giornata è iniziata come al solito di primo mattino ricevendo nel Palazzo Apostolico Vaticano, una delegazione del 'Premio Madre Teresa' consegnando un riconoscimento a tre persone che si spendono per i poveri. A seguire una serie diudienze con alcuni cardinali, con i seminaristi della Diocesi di Roma e con gli artisti del 'Concerto di Natale in Vaticano'. I festeggiamenti non sono il forte di Bergoglio e neanche fare i conti sull'età per qualche acciacco di troppo per anca e ginocchio: "I problemi di salute si governano con la testa, non con il ginocchio", ha dichiarato in un'intervista al giornale spagnolo Abc, rivendicando la bontà della scelta di non sottoporsi a un intervento chirurgico per ovviare alla gonalgia che lo afflige da tempo. "Sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta", ha spiegato Bergoglio, sottolineando che se gli si dice "la trovo molto bene" lui replica: "Sì, ho già raggiunto l'età in cui si deve dire 'Ma come stai bene!'".