Vaticano, l’incontro di Papa Francesco con Padre Georg e domani con la premier Giorgia Meloni

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco ha incontrato quest'oggi Padre Georg, il segretario di Benedetto XVI e autore del libro "Nient'altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI" edito da Piemme. Un incontro per nulla scontato visto che ieri il Papa stesso aveva parlato di "chiacchiericcio letale" riferendosi proprio a frasi contenute nel libro.

Poi Bergoglio è tornato a parlare di "terza guerra mondiale" e a chiedere che "cessi il conflitto insensato" in Ucraina. "Gli attacchi, ricorda, "portano a morire anche per fame e freddo". Poi, riferito all'Iran: il diritto alla vita è minac- ciato dalle condanne a morte dopo le manifestazioni "Donna, Vita, Libertà". Domani Papa Francesco riceve la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.





