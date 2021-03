Varsavia: Lech Walesa ricoverato in ospedale per la sostituzione del pacemaker. Il suo saluto su Fb

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Lech Walesa è entrato in ospedale per un problema cardiaco. Ieri aveva postato un videomessaggio su Fb: "Entrerò in ospedale.Quello che verrà dopo solo il tempo lo dirà. Pregate". Lech Walesa,è un'icona della lotta contro il regime comunista della Polonia negli anni '80,premio Nobel per la pace ed ex presidente polacco. "Siccome non so quando e se ci incontreremo di nuovo, vorrei dire che ho fatto di tutto per servire bene la nazione", ha aggiunto. Il ricovero di Walesa è per una sostituzione programmata della batteria del suo pacemaker-spiega il suo segretaro kaczmar- ma ci sono complicazioni. - (PRIMAPRESS)