Variante virus: a Napoli scoperto un raro ceppo importato da un professionista al ritorno dall’Africa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Per la prima volta in Italia è stata individuata a Napoli, dall'Istituto Pascale e Federico II, un'altra variante del Covid-19. Lo rende noto la Regione Campania. "Non si conoscono il potere d'infezione né altre caratteristiche come per molte varianti rare del virus" "Si chiama B.1.525. Individuati solo 32 casi in Gran Bretagna e pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti. Mai finora in Italia. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo al tampone. Ed è scattato il tracciamento dei contatti". - (PRIMAPRESS)