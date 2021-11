Variante Omicron: anche il Giappone chiude le sue frontiere al mondo. Inaspriti i controlli e ripristinata la quarantena

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Ancora un altro paese che si blinda per paura della variante Omicron del Covid che arriva dall'Africa. E' il Giappone che sospenderà l'ingresso di tutti i visitatori stranieri da tutto il mondo. La misura entra in vigore domani 30 novembre. La decisione significa che saranno ripristinati i controlli alle frontiere, allentati all'inizio del mese per visitatori d'affari a breve termine,studenti e lavoratori stranieri. Nel fine settimana, il Giappone ha inasprito le restrizioni in entrata per le persone in arrivo dal Sudafrica e da altri 8 Paesi imponendo una quarantena di 10 giorni. - (PRIMAPRESS)