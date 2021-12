Variante Omicron: 8 mln di italiani rinunciano alle vacanze all’estero secondo Demoskopika

(PRIMAPRESS) - ROMA - La variante del Covid, Omicron incombe sul Natale degli italiani. Tra la paura del virus, i Green pass e le strette sempre più stringenti, almeno 8 mln di connazionali hanno cancellato la prenotazione di hotel o viaggi fatta per le festività. Il dato è riportato da Demoskopika. Poco più della metà,52%, avrebbe deciso di andare in vacanza per le feste di fine anno, con il 24% che ha già prenotato.Ancora indeciso il 15%.Sono invece 24 mln quelli che hanno scelto di non partire (48%), il 12,4% per timore di viaggiare,il 16% (8 mln) per Omicron. - (PRIMAPRESS)