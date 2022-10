Varese: rapina in casa del calciatore del Milan, Theo Hernandez. La compagna costretta ad aprire la cassaforte

(PRIMAPRESS) - VARESE - Rapina nella villa del calciatore del Milan Theo Hernandez, a Cassano Magnago (Varese). In 4 hanno scavalcato la recinzione, consapevoli che in casa c'e- rano la compagna di Hernandez, Zoe Cristofoli, e il figlioletto di 6 mesi. Una volta dentro, i rapinatori hanno aggredito la influencer e l'hanno costretta ad aprire la cassaforte. Sulla rapina indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. I banditi erano organizzati per agire quando la donna era sola in casa. Paura per la compagna e il piccolo Theo. - (PRIMAPRESS)