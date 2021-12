Varese: maxi frode da 30 mln. Coinvolte 70 aziende per false fatturazioni. Tre arresti

(PRIMAPRESS) - VARESE - Scoperta una maxi frode di 30 mln dalla Guardia di Finanza in provincia di Varese. Tre persone arrestate nell'indagine che vede 70 aziende sparse sul territorio nazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 3 arrestati attraverso la costituzione di società "cartiere" avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per 30 mln di euro, tra il 2017 e il 2021. Perquisizioni nelle province di Varese, Milano, Brescia, Como, Monza, Lodi, Pavia, Novara, Treviso e Agrigento. - (PRIMAPRESS)