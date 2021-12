Valanga Abetone: allarme per i fuori pista di Lago Nero. Danti (sindaco): “Non ci sono vittime”

(PRIMAPRESS) - ABETONE - Non ci sarebbero vittime in seguito alla valanga di Lago Nero sulla cima toscana dell'Abetone. "La valanga c'è stata a 1600-1700 metri di altezza,in una zona dove non ci sono impianti sciistici, ma può essere raggiunta a piedi per sci o snowboard fuori pista", spiega il sindaco Marcello Danti. Sul posto controlli del Soccorso Alpino e Vigili del fuoco proprio per escludere dispersi. - (PRIMAPRESS)