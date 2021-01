Val D’Ossola: ritrovati i corpi dei due sciatori a 2.200 metri in borgo Crampiolo

(PRIMAPRESS) - DOMODOSSOLA - E' finita in tragedia la gita scialpinistica dei due dispersi da ieri all' Alpe Devero, in val d'Ossola. I corpi senza vita dei due sciatori, un uomo e una donna, provenienti dalla Lombardia, sono stati ritrovati a circa 2.200 m nella zona del borgo di Crampiolo. Di loro si erano perse le tracce da ieri: avrebbero dovuto pernottare in una baita ma questa mattina non sono stati visti e quindi è stato dato l'allarme. Sarebbero precipitati in un punto particolarmente ripido ed esposto per finire nel fiume sottostante. - (PRIMAPRESS)