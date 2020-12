Vaccino, Ursula von der Leyen: “Da oggi stiamo iniziando a voltare pagina”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Stiamo cominciando a voltare pagina in un anno difficile",dice la presidente della Commissione Ue von der Leyen. "Le giornate europee di vaccinazione sono un toccante momento di unità e la storia di un successo europeo",sottolinea. "Molto presto avremo diversi vaccini a disposizione, una volta che si saranno dimostrati sicuri ed efficaci. L'Unione europea si è assicurata dosi sufficienti per tutta la nostra popolazione di 450 milioni di persone.Ma garantiamo vaccini per i nostri vicini, come Islanda o Norvegia".

Tra i primi a ricevere il vaccino contro il Covid-19 in Europa è stato il premier ceco Babis. Tra poche ore comincerà la somministrazione in Spagna, in una residenza per anziani, a Guadalajara. Nelle prossime ore, al via in Francia e Grecia. In Germania, la campagna vaccinale è partita parzialmente ieri,con la somministrazione a una donna di 101 anni, in una casa di riposo in Sassonia. Hanno anticipato a ieri anche Ungheria e Slovacchia. - (PRIMAPRESS)