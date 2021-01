Vaccino, Speranza: "I medici di famiglia e pediatri devono avere priorità nelle immunizzazioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, come tutto il personale sanitario, hanno la priorità nelle vaccinazioni. E come già previsto dal piano avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di vaccinazione anti-Covid 19". Così il ministro della Salute Speranza, dopo che la Fimmg,Federazione dei medici di base,aveva lamentato che in molte Regioni proprio i medici di famiglia, disponibili a somministrare il vaccino, siano tra gli ultimi previsti per l'immunizazione. - (PRIMAPRESS)