Vaccino Pfizer Italia: Kerkola: "Questa settimana torneremo ad una regolare fornitura. Anche in presenza di causa"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'attuale aumento della produzione,che andrà ad accelerare nelle prossime settimane, permetterà di soddisfare la domanda di dosi a livello globale". A dirlo in una intervista è Paivi Kerkola, Ad di Pfizer Italia. "Per quanto riguarda l'Italia, le dosi fornite la scorsa settimana sono state lievemente ridotte, ma già da questa settimana torneremo a una regolare fornitura". Pfizer fornirà il vaccino all'Italia anche se vi sarà una causa civile o penale, così "come previsto dagli accordi con la Commissione europea". - (PRIMAPRESS)