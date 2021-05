Vaccino Pfizer:BionTech: l'Ema approva la conservazione del farmaco in frigorifero fino a 31 giorni

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer- BioNtech a 2-8 gradi C (cioè in un normale frigorifero) da cinque giorni a un mese (31 giorni). Lo rende noto l'Ema. La modifica è stata approvata in seguito alla valutazione di ulteriori dati di studi di stabilità presentati all'Ema dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. - (PRIMAPRESS)