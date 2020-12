Vaccino Pfizer-Biontech: il giudizio positivo della Gran Bretagna entusiasma gli esperti Oms

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Esperti dell'Oms danno un giudizio positivo sull'autorizzazione data dalla Gran Bretagna al vaccino anti-Covid di Pfizer e Biontech. "E'una notizia davvero positiva e ci fa sperare che c'è luce in fondo al tunnel per tutti noi",dice la direttrice tecnica pel l'emergenza coronavirus Van Kerkhove.Notizia "fantastica" anche per il direttore per le emergenze sanitarie Ryan. Ci saranno ancora ostacoli per la produzione e distribuzione, ma "è la prima volta che c'è una risposta così rapida a una minaccia biologica"afferma ancora Ryan. - (PRIMAPRESS)