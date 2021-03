Vaccino:l’Aifa sospende in via cautelativa AstraZeneca ma Magrini bolla come “politica” l’iniziativa

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il vaccino AstraZeneca è sicuro". Lo dice il numero uno dell'Aifa, Nicola Magrini in una intervista nonostante la stessa Aifa e alcuni paesi tra cui Germania, Francia, Danimarca, Norvegia ed Islanda e ieri anche l'Italia ne hanno sospeso cautelativamente la somministrazione in attesa della decisione dell'Ema. La scelta della sospensione per Magrini "è politica" solo perché alcuni decessi "hanno suggerito di fare una pausa per le verifiche".In due o tre giorni,spiega,dopo la decisione dell'Ema "raccoglieremo i dati necessari e chiariti i dubbi ripartiremo spediti". Ma l'affermazione di Magrini solleva un vespaio tra le associazioni di ammalati cardiovascolari: "bisogna misurare le parole e comprendere che anche ' alcuni decessi' rappresentano vite umane e la scienza non si puó affidare ai 'credo' ma all'analisi di tutti i dati immediatamente disponibili perchè non ci siano altre vittime". - (PRIMAPRESS)