Vaccino Johnson&Johnson: si attende l’ok dell’Ema per l’arrivo in Italia a giugno

ROMA - Potrebbero arrivare in aprile le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson in Italia, non appena avrà l'ok dell'Ema, autorità regolatoria Ue e dell' Aifa, l'agenzia italiana. Lo ha detto il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi a "Mezz'ora in più" su Raitre. Entro giugno, ha aggiunto, potrebbero arrivare in Italia alcuni milioni di dosi e 27 milioni entro dicembre.