Vaccino: il Ministero della Salute autorizza l'unica dose a chi già aveva avuto il Covid-19

ROMA - Via libera dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino anti-Covid, senza richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un'infezione da virus SarsCov2. L'indicazione è contenuta in una nuova circolare firmata dal direttore della Prevenzione del dicastero, Rezza, e in tal senso si erano già espressi sia il Consiglio superiore di Sanità sia l'Agenzia italiana del farmaco.Il principio è che i soggetti che hanno già avuto l'infezione e sono guariti abbiano sviluppato anche una certa immunità.