Vaccino, Figliuolo: inoculate oltre 108 mln di dosi. L'85,57% ha completato l'intero ciclo. In arrivo Novavax

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vaccino,inoculate oltre 108 Mln di dosi Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono pari a 108 milioni 385.663, il 96% del totale di quelle consegnate (112 mln 931.677). Lo riporta il rapporto del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno completato il ciclo vaccinale 46 mln 217.395 persone, l'85,57% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 47 mln 947.263, l'88,77% degli over 12. Somministrate 17 mln 193.238 di dosi booster al 55,46% di coloro che hanno completato il ciclo da almeno 5 mesi. Figliuolo ha anche ricordato che i vaccini sono l'unico unico sistema per combattere la variante Omicron."Pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole (...).Dobbiamo ricordarci che il vaccino è l'unico sistema per proteggerci dal virus e dalle va- rianti". "Intanto - aggiunge Figliuolo - è previsto l'arrivo di 2,9 mln di dosi del vaccino Novavax,con "prima consegna di circa 1,5 mln che avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio(...),un vaccino di tipo tradizionale che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata da decenni". - (PRIMAPRESS)