Vaccino, Fauci: "A metà dicembre già disponibile ma bisogna frenare i contagi"

(PRIMAPRESS) - USA - Secondo il virologo americano Anthony Fauci, passato dalle grazie di Trump alla sua contestazione, il vaccino potrebbe essere già pronto per metà dicembre. “Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa e nello stesso periodo potrebbe arrivare in Italia. Questo - continua l’infettivologo di origini italiane - dovrebbe però spingerci ad adottare con maggior serietà le misure per frenare i contagi". Quanto l'Italia sta facendo è giusto, ma "non è necessario chiudere completamente il Paese e bisognerebbe lasciare aperte le scuole. Lasciare aperti bar, ristoranti e palestre è una grande fonte d'infezione", aggiunge Fauci. Ma questo secondo l’esperienza americana che, probabilmente, è alquanto diversa dall’Italia per le misure messe in atto dai gestori sia per l’utilizzo delle superfici che per le norme di accesso con predico della temperatura e sanificazione. - (PRIMAPRESS)