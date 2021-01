Vaccino: arrivate a Roma le dosi di Moderna. Brusaferro (Iss): "Dovremo monitorare il piano costantemente",

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono state consegnate oggi, nella sede dell'Istituto superiore di sanità, le prime 47mila dosi del vaccino anti-Covid della casa farmaceutica americana Moderna. Per questo primo lotto si sta valutando l'ipotesi di una consegna alle Regioni 'virtuose', ovvero quelle che in questa fase riescono a smaltire, attraverso un numero elevato di somministrazioni, più rapidamente le dosi in modo da completare l'intero ciclo su un territorio. Sulla possibilità di vaccino per insegnati e ottantenni, il presidente dell'Istituto superiore di Sanitaà (Iss), Silvio Brusaferro ha detto che bisognerà vedere il piano di distribuzione e le esigenze in base all'andamento della campagna vaccinale: "E' una situazione eccezionale - ha detto Brusaferro - completamente sconosciuta e pertanto dovremo gestire il piano monitorandolo costantemente". - (PRIMAPRESS)