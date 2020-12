Vaccino, anche dagli Usa arriva il via libera per Pfizer-BioNTech. Biden: "Una luce in tempi bui"

(PRIMAPRESS) - USA - Dalla Food and Drug Administration statunitense arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino sviluppato dalle società farmaceutiche Pfizer e BionTech. "Una luce brillante in tempi inutilmente bui". Così il presidente eletto Joe Biden commentava poco prima l'imminente via libera dell'Fda alla somministrazione d'emergenza negli Stati Uniti del vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus, dopo il parere favorevole del comitato scientifico. - (PRIMAPRESS)