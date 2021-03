Vaccini UE: Ursula von der Leyen minaccia il blocco dell'esportazione di AstraZeneca se inadempiente

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha minacciato di bloccare le esportazioni del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca se la compagnia non rispetterà le consegne previste per l'Unione Europea. "Abbiamo l'opzione di bloccare le esportazioni pianificate", ha dichiarato Von der Leyen alla testata tedesca Funke, "questo è il messaggio per AstraZeneca: rispettate il vostro contratto con l'Europa prima di iniziare le spedizioni verso altri Paesi". - (PRIMAPRESS)