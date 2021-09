Vaccini, terza dose anche per Usa. Fauci “Ci saranno altre epidemie e preoccupano i no-vax”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'immunologo americano Fauci,consigliere per la Sanotà di Trump e ora di Biden, mette in guardia: "Arriveranno altre pandemie" e annuncia: "Entro fine mese faremo la terza dose".Si dice "preoccupato per le campagne di disinformazione sui social di no vax e scettici". Venerdì 10, dal Teatro Carignano di Torino,in videoconferenza il famoso immunologo terrà una lezione/conferenza sul Covid, per ribadire che il virus si può combattere accelerando le vaccinazioni e rendendole obbligatorie "per scuole, università e locali pubblici". - (PRIMAPRESS)