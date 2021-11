Vaccini, Speranza: “l’Italia vaccinata si prepara a respingere la quarta ondata”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La strategia ha funzionato. Vaccini, green pass e mascherine ci mettono in condizioni di reggere meglio la quarta ondata".Se l'Italia sta meglio rispetto a Germania,Francia,Gran Bretagna "è per i 46 mln e 716 mila italiani che hanno fatto almeno una dose",nonché per la scelta del governo di allentare "molto gradualmente"le restrizioni.Così il ministro della Salute Speranza in una intervista: "L'inverno è la stagione più insidiosa, il mio invito è alla prudenza totale". Vacanze?Meglio in Italia.Se gli ospedali reggono, Natale sarà senza misure. Intanto la situazione peggiore è in Bulgaria dove la copertura vaccinale non ha raggiunto neanche il 38%. In Austria da domani scatta il lockdown per i non vaccinati. - (PRIMAPRESS)