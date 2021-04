Vaccini Pfizer: in arrivo 1,5 mln di dosi presso 9 aeroporti italiani per la distribuzione alle regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer previste in arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia". Lo rende noto il commissariato all'emergenza Covid. "Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione", si legge in una nota. - (PRIMAPRESS)