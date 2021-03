Vaccini: oggi l’arrivo previsto di un milione di dosi Pfizer. Figliuolo: “Saranno distribuite in 214 strutture sanitarie”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Entro oggi martedì 23 marzo, circa un milione di dosi di vaccino Pfizer saranno distribuite alle regioni. È quanto ha assicurato ieri il commissario Figliuolo nella riunione con il Presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Capo della Protezione Civile, Curcio. Era stato lo stesso Draghi ad averla convocata per i ritardi accumulati con la campagna di vaccinazione e per il “caso Lombardia” che aveva fatto saltare per un disguido di comunicazione tutte le vaccinazioni programmate nei giorni scorsi.

La distribuzione di oggi delle dosi, riguarderà 214 strutture sanitarie. Draghi con Curcio e Figliuolo ha fatto il punto sui temi dell'approvvigionamento e la gestione della campagna vaccinale nelle regioni. Nell'incontro con la ministra per gli Affari regionali Gelmini, il premier ha fatto un punto preliminare sulle soluzioni che concorreranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le regioni impegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo piano vaccinale. - (PRIMAPRESS)