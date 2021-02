Vaccini, Londra acquista altre 50 milioni di dosi AstraZeneca per le “varianti” ma non è sicura l’efficacia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Altre "50 milioni di dosi iniziali" di vaccini anti Covid aggiornati contro le nuove varianti dal Sudafrica e Brasile, prodotti nei prossimi mesi. E' quanto ha preordinato il governo britannico. Secondo Londra sarebbero efficaci i vaccini di AstraZeneca anche nelle varianti contrastando le dichiarazioni del ministro della salute sudafricano e dell'Oms su risultati non lusinghieri tanto da aver sospeso le vaccinazioni. Intanto le dosi si sommano alle 400mln già prenotate. La campagna vaccinazione nel Regno Unito ha raggiunto i 2 mesi. Si ipotizza un terzo richiamo anti Covid in autunno e si pensa a una vaccinazione annuale a partire dal 2022, come il modello di quella antinfluenzale. - (PRIMAPRESS)