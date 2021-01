Vaccini: l’Italia a corto di dosi fa i conti con Pfizer che annuncia una riduzione della consegna. Le reazioni di Arcuri

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riduzione annunciata ieri della fornitura di dosi di vaccino all’Italia da parte della Pfizer ha indispettito il Commissario per l’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri che chiama la divisione Italia dell’azienda farmaceutica paventando un ricorso alle vie legali. Nonostante gli accordi in Italia potrebbero arrivare circa il 29% in meno di dosi per problemi di produzione.Al momento sarebbe l’unico paese a cui non sarebbe corrisposta l’intera fornitura programmata. Ed inoltre, secondo quanto segnalato dalle regioni, si starebbero esaurendo le scorte per proseguire nel piano vaccinale sull’intero territorio. - (PRIMAPRESS)