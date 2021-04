Vaccini Johnson&Johnson: atteso il verdetto dell'Ema per stabilire eventuali controindicazioni alla sua somministrazione

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - C'è apprensione per i pronunciamenti da parte dell'Ema circa le valutazioni fatte sul vaccino di Johnson & Johnson,dopo la sospensione della monodose statunitense per alcusi casi trombotici avvenuti alla somministrazione. Alle comunicazioni dell'Agenzia europea medicinali seguirà la riunione della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa che dovrà a sua volta dare indicazioni per l'impiego del siero in Italia. In Italia la consegna di oltre 100 mila dosi di Johnson&Johnson stoccate presso l'hub miitare di Pratica di Mare, sono ferme in attesa del pronunciamento delle autorità sanitarie.

Sui vaccini a vettore virale,AstraZeneca e Johnson & Johnson, erano stati riscontrati, come possibili effetti collaterali, alcuni rarissimi casi di trombosi.