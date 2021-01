Vaccini: il land tedesco della Westfalia a corto di vaccini Pfizer come l'Italia avvia una vertenza nei confronti del colosso farmaceutico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mancata consegna dei vaccini da parte di Pfizer -BionTech avrebbe colpito anche la Germania. Le vaccinazioni si sarebbero interrotte per mancanza di dosi nel land Nordreno-Westfalia. Lo ha confermato il ministero della Salute del Land tedesco. Situazione analoga in Italia per cui il governo italiano avrebbe dato mandato all'Avvocatura di Stato di avviare una procedura legale nei confronti del colosso farmaceutico. Non è ancora chiaro quali siano i termini previsti dal contratto con la società americana e se fossero previste delle penali per la mancata consegna delle dosi.

Dall'altra parte dell'Europa, invece, si affaccia il Fondo russo per gli investimenti che ha presentato all'Ema,Agenzia europea per il farmaco,domanda di registrazione del vaccino Sputnik V per cui sarebbe terminata la sperimentazione. - (PRIMAPRESS)