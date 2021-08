Vaccini: il Giappone blocca 1,63 mln di dosi Moderna risultate contaminate. Indagini dell'autorità sanitaria

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Tokyo ha sospeso 1,63 mln di dosi di vaccino Moderna per contaminazione trovata in fiale inutilizzate. Il ministero della Salute ha affermato che la contaminazione è stata segnalata in più siti di vaccinazione. Alcune dosi possono essere state somministrate ma non sono stati segnalati effetti avversi sulla salute.Le dosi sono state prodotte in Spagna. Il distributore giappoese Takeda Pharmaceutical ha sospeso in via precauzionale le dosi prodotte nella stessa linea di produzione e chiesto a Moderna di indagare sul problema. - (PRIMAPRESS)